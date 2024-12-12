سوريا: غارتان جويتان تستهدفان محيط العاصمة دمشق

العالم - سوريا

ولم تذكر الصحيفة أي تفاصيل أخرى حول الغارات التي استهدفت العاصمة السورية عصر اليوم الخميس.

وقالت مصادر وكالة "سبوتنيك" في سوريا، إن الطيران الحربي الإسرائيلي "دمر عدة طائرات مروحية سورية كانت متواجدة في محيط بلدة عقربا بريف دمشق الجنوبي الغربي".

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي الثلاثاء الماضي بأن القوات الإسرائيلية نفذت خلال اليومين السابقيين أكبر عملية جوية في تاريخها ضد مقدرات الجيش السوري.

كما شن سلاح الجو الإسرائيلي أكثر من 300 غارة في أنحاء مختلفة بسوريا، بهدف "منع وقوع القدرات والوسائل الحربية في أيدي العناصر المعادية"، حسب تعبيرهم، وفق ما أفادت وسائل الإعلام العبرية.