السيد الحوثي: العدو الإسرائيلي يحاول صنع الفرص لاستغلالها ضد شعوب أمتنا

العالم - اليمن

وفي كلمة له قال السيد الحوثي "العدو الإسرائيلي يرتكب بشكل يومي مجازر جماعية بحق الشعب الفلسطيني وحصيلتها هذا الأسبوع 1800 بين شهيد وجريح"، مضيفا أن "العدو يواصل الإبادة بالتجويع وقد وصل الحال بأكثر النازحين في قطاع غزة إلى استخدام أعلاف الحيوانات إن وجدت".

وأوضح السيد الحوثي "العدو طامع في المنطقة المحيطة بفلسطين وهذا موجود في برامجه التثقيفية الإعلامية وضمن خططه السياسية ومؤامراته المشتركة مع الأمريكي".

وبين "العدوان الإسرائيلي على سوريا تمّ باتجاهين، الأول بتوغل قواته في العمق وصولا إلى الاقتراب من ريف دمشق، والثاني تدمير المقدرات العسكرية".

وتابع السيد الحوثي: "أحزننا كثيرا كل ما فعله العدو الإسرائيلي في سوريا من توغل واجتياح واحتلال وتدمير للقدرات العسكرية دون أي ردة فعل"، مضيفا "هناك مسؤولية على الشعب السوري وعلى الجماعات التي سيطرت على سوريا في التصدي للعدوان الإسرائيلي".

ورأي السيد الحوثي ان "على الأمة مسؤولية أن تقف إلى جانب الشعب السوري ضد العدوان الإسرائيلي، موضحا أنه "لم يصدر حتى الآن أي موقف ولا أي ردة فعل من الجماعات التي سيطرت على سوريا تجاه المخاطر المستمرة من العدو الإسرائيلي".

وقال السيد الحوثي "الجماعات التي سيطرت على سوريا أمام اختبار حقيقي تجاه العدوان الإسرائيلي وتجاه القضية الفلسطينية".

يتبع ...