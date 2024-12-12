وزيرا خارجية ايران والامارات يؤكدان ضرورة حماية استقلال سوريا ووحدة أراضيها

العالم - ایران

وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي، وعبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحثا وتبادلا وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في المنطقة مع التركيز على سوريا، في مكالمة هاتفية بعد ظهر اليوم الخميس.

وفي هذه المحادثة، ومع الاهتمام بالوضع الجديد في سوريا، أكد الطرفان على ضرورة حماية استقلال سوريا ووحدة أراضيها والحفاظ على أمن واستقرار هذا البلد. كما رأى الوزيران أنه من الضروري وقف الهجمات البرية والجوية للكيان الصهيوني على سوريا.

وتم خلال هذه المحادثة مناقشة وتبادل وجهات النظر بشأن أهمية حماية السلام والاستقرار الإقليميين وتجنب الأعمال الاستفزازية التي من شأنها الإخلال بأجواء الصداقة والتعاون بين دول المنطقة في الوضع الحساس الحالي.