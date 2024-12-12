قناة العالم
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السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
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السيد الحوثي: انظمة عربية واسلامية تنفذ مخطط الشرق الاوسط الجديد
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السيد الحوثي: يجب ان نعي ان الاستهداف العدائي لامتنا ليست قضية عادية
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السيد الحوثي: هناك تسامح لدى بعض الانظمة الاسلامية تجاه جرائم الاحتلال
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السيد الحوثي: معظم الانظمة العربية والاسلامية متسامحة مع اميركا والاحتلال
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السيد الحوثي: الاحتلال يرتكب جرائم رهيبة بحق الفلسطينيين
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السيد الحوثي: موقفنا من الاحتلال لا يتأثر بمن يسيطر على الوضع ايا يكن
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السيد الحوثي: الحقائق تشهد ان الاميركي والاسرائيلي هم اعداء الامة
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السيد الحوثي: بعض ابناء الامة لم يعادو "اسرائيل" ويقاتلون من يعاديها
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السيد الحوثي: وجهوا سلاحكم ضد الاحتلال واعلان الموقف الصريح منه
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السيد الحوثي: العدو الاسرائيلي يسعى لمسخ الهوية الدينية للامة