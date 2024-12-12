قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
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السيد الحوثي: ليخرج شعبنا غدا نصرة لفلسطين وتضامنا مع سوريا ضد العدوان
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السيد الحوثي: ادعو شعبنا للخروج المليوني غدا جهادا في سبيل الله
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السيد الحوثي: القسام نفذت هذا الاسبوع 16 عملية بينها كمائن منكلة بالعدو
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السيد الحوثي:نحن بالشهر الثالث من العام الثاني والمعركة لم تتوقف يوما واحدا
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السيد الحوثي: الموقف المميز للمجاهدين بفلسطين يبرز وهم يواجهون العدو
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السيد الحوثي: للاسف يسارعون ويتنافسون في خدمة اميركا واسرائيل
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السيد الحوثي: حاضرون للقتال ضد اميركا واسرائيل وضد عملائهم
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السيد الحوثي: لا فضل ولا شرف ولا خير الا في الاتجاه الصحيح
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السيد الحوثي: سنقابل كل تحرك يستهدفنا في اطار موقفنا الايماني والديني
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السيد الحوثي: سننظر في امتنا بمعيار النور والفرقان بكافة ارجاء امتنا