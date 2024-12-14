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الشيخ قاسم: ماذا أنجز العدو من عدوانه على لبنان؟!

السبت ١٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

اعتبر الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن العدو أنجز خلال عدوانه على لبنان قتل القيادات في حزب الله وعلى ‫رأسهم سماحة سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر ‫الله رضوان الله تعالى عليه، ‫وعدد من القيادات والمجاهدين، ‫وأنجز الاختراقات لشبكة الاتصالات وتفجير ‫البيجر والاتصالات.

العالم خاص بالعالم

وفي تصريح متلفز اليوم السبت، لفت الشيخ قاسم أن هذه الأمور هي من انجازات العدو، ‫وكان الثمن كبيرا ومؤلما، لكن العدو لم يحقق أهدافه ‫بهذه العمليات التي حصلت في أواخر شهر ‫أيلول، ‫ثم قام بجرائمه الوحشية على المدنيين والقرى ‫والبيوت والآمنين والأطفال والنساء.

وأشار الشيخ قاسم إلى أن جرائم العدو الإسرائيلي ‫كانت تستهدف كسر المقاومة، ‫لكنه لم يتمكن على الرغم من عظيم التطحيات، وقال إن “الجرائم الإسرائيلية ليست إنجازا”، وفي المقابل فإن المقاومة أنجزت منع العدو من القضاء على ‫المقاومة وسحقها.

ولفت إلى أن العدو ذكر مرات عدة، أنه يريد أن ينهي وجود ‫حزب الله، لكن المجاهدين منعوه من التقدم في الميدان، وكانت صواريخهم تصل إلى الجبهة الداخلية، وآلموهم كثيراً وهجروا الكثير من المستوطنين ‫أكثر من 200 ألف مستوطن تقريبا. ولفت إلى أن المقاومة قتلت مئات الجنود، ‫وجرحت المئات أيضا، وادت عملياتها إلى حصول أضرار اقتصادية واجتماعية وأضرار ‫بأنواع شتى في الداخل الإسرائيلي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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