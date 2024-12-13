العالم – خاص بالعالم

المسيرات في صنعاء والمدن الاخرى حملت شعار"ثابتون مع غزة.. ومستمرون في مواجهة المشروع الصهيو أمريكي"، وحمل المتظاهرون الأعلام اليمنية والفلسطينية ورايات المقاومة، وصور القادة الشهداء، كما رفعوا لافتات منددة بالجرائم الأمريكية الصهيونية في غزة.



وردد المتظاهرون هتافات ضد كيان الاحتلال الاسرائيلي وداعميه الغربيين مؤكدين الوقوف والثبات المستمر مع غزة، حتى النصر، واعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان خلال التظاهرات تنفيذها عدد من العمليات العسكرية في قلب كيان الاحتلال وقالت ان بعضها تم بالإشتراك مع المقاومة العراقية.



وتأتي هذه التظاهرات الحاشدة والمليونية تلبية لدعوة السيد عبدالملك الحوثي حيث دعا الى استمرار التظاهرات والفعاليات الشعبية والعسكرية لنصرة الشعب الفلسطيني.



وأكد السيد الحوثي على ضرورة الوقوف صفا واحدا ضد العدوان الإسرائيلي، مشددا على أن هذا الموقف مبدئي لا يتأثر بأي اعتبارات أخرى سوى استهداف العدوان لأرض عربية وشعب مسلم.



ودعا السيد الحوثي جميع الأنظمة والقوى والجماعات إلى اتخاذ موقف صريح وواضح من العدو الإسرائيلي، منددا بالصمت والتسامح المفرط الذي تبديه بعض الأطراف تجاه الجرائم التي يرتكبها الكيان المحتل.



وحذّر السيد الحوثي من الحديث الأمريكي الإسرائيلي عن 'تغيير ملامح الشرق الأوسط'، مؤكدا أن ذلك يكشف عن مشروع ومؤامرة تستهدف شعوب المنطقة وبلدانها، وتسعى إلى جعلها مستباحة للإسرائيلي والأمريكي، وخاضعة لهما بشكل مطلق.



وتاتي هذه التصريحات والمواقف اليمنية وسط تهديدات اسرائيلية وامريكية لاستهداف اليمن واعلان كيان الاحتلال تحضيراته عمليات واسعة ينوي تنفيذها في اليمن.

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