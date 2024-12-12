الجهاد الإسلامي: هناك تفاؤل بإمكانية التوصل لصفقة تبادل مع الاحتلال

العالم - فلسطين

وأضاف الهندي في تصريح صحفي، الخميس، أن هناك رغبة لدى الأمريكي والإسرائيلي فضلا عن أسباب أخرى تتيح إمكانية التوصل للصفقة.

وأكد نائب الأمين العام لـ"حركة الجهاد الإسلامي" أنه وحتى الآن لم يتم بلورة أي موقف محدد يعرض على المقاومة.

وأوضح أن المفاوضات منذ البداية تناولت عدة مراحل فيما كان اتفاق شهر يوليو الذي وافقت عليه المقاومة قد تناول 3 مراحل تختتم بالانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة ووقف العدوان.

وذكر الهندي أن المقاومة أبدت مرونة واستعدادا للحديث عن تفاصيل كافة المراحل، مشيرا إلى وجود وفد من حركة الجهاد الإسلامي في القاهرة فيما تنتظر الفصائل موافقة السلطة الفلسطينية على مقترح لجنة إسناد غزة.

وكانت حركة حماس قد أعلنت موافقتها على مقترح مصري لتشكيل "لجنة إسناد مجتمعي" لإدارة قطاع غزة بعد محادثات أجرتها في القاهرة مع حركة فتح.

وقالت الحركة في بيان نهاية الأسبوع الماضي "إن وفدها اختتم لقاءاته في العاصمة المصرية حيث أجرى "حوارا معمقا مع حركة فتح حول تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة على طريق تطبيق ما تم التوافق عليه وطنيا من اتفاقات شاملة لتحقيق الوحدة الوطنية والإنهاء الكامل للانقسام وآثاره المتعددة".

وفي السياق، أشار وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس (الأربعاء) إلى فرصة لصفقة تبادل جديدة، في حين تحدثت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية عن إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال الفترة القريبة المقبلة.

إلى ذلك، كشفت مصادر أن رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنياع التقى رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن في الدوحة يوم الأربعاء لمناقشة صفقة التبادل في غزة ومفاوضات وقف إطلاق النار.