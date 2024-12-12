قناة العالم
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
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وثائقيات
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مسيرة للاحتلال تستهدف منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة
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رئيس الوفد اليمني المفاوض: من تصدر المشهد بسوريا معني باعتداءات الكيان
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رئيس الوفد اليمني المفاوض: "اسرائيل" تريد سوريا دولة ضعيفة وبدون سلاح
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الاعلام الحكومي بغزة: الاحتلال ارتكب مجزرة مدبرة باغتيال 13 من عناصر الاغاثة
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سرايا القدس تستهدف بقذائف الهاون تجمعات الاحتلال بحي الجنينة شرق رفح
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4 إصابات باستهداف مسيّرة اسرائيلية مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع
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إبو عبيدة: ندعو شبابنا ومقاومينا في الضفة لتكثيف عملياتهم ضد جنود العدو
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إبو عبيدة: نبارك عملية القدس البطولية التي نفذها أحد أشاوس شعبنا بالضفة
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السيد الحوثي: ليخرج شعبنا غدا نصرة لفلسطين وتضامنا مع سوريا ضد العدوان
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السيد الحوثي: ادعو شعبنا للخروج المليوني غدا جهادا في سبيل الله