قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
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ارتفاع عدد الشهداء الى 30 في مجزرة الاحتلال بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة
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ارتفاع حصيلة القصف الاسرائيلي على مخيم النصيرات الى 30 شهيدا
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الامم المتحدة: 1.1 مليون نازح اضافي في سوريا منذ هجوم الجماعات المسلحة
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كتائب الاقصى: رسالتنا للعدو الصهيوني.. بوصلتنا فلسطين وتحريرها بزوالك
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مصادر إعلامية: غارة جوية تستهدف مدينة دير الزور شرقي سوريا
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طيران الاحتلال يقصف منزلا مقابل مدرسة الرافدين بحي الشيخ رضوان في غزة
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كتائب الاقصى تستهدف حاجز دوتان العسكري قرب جنين وتحقق اصابات مؤكدة
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27 شهيدا و50 جريحا على الاقل بقصف اسرائيلي في النصيرات وسط القطاع
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ارتفاع عدد الشهداء الى 27 و 50 جريحا بغارة اسرائيلية على منزل بالنصيرات
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مصادر لبنانية: تحليق لمسيّرات معادية في أجواء مدينة صور ومنطقتها بالجنوب