قناة العالم
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طوفان الأقصى
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
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صحف عبرية
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شهيدان بقصف اسرائيلي على خيام للنازحين جنوب خانيونس في جنوب القطاع
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شهيان بقصف جوي اسرائيلي على خيام للنازحين جنوب خانيونس جنوبي القطاع
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الاعلام الحكومي بغزة: 33 شهيدا واكثر من 84 مفقودا ومصابا بمجزرة النصيرات
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الاحتلال يقتحم بلدة حزما قرب القدس ويستهدف الفلسطينيين بقنابل الغاز
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4 آلاف شهيد ومفقود و12 الف جريح منذ بدء الاحتلال عمليته شمالي القطاع
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"قسد" تفجر الجسر الواصل بين بلدة حطلة ومدينة ديرالزور شرقي سوريا
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مصابون بقصف جوي اسرائيلي على منطقة قيزان النجار بمدينة خانيونس
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ارتفاع عدد الشهداء الى 30 في مجزرة الاحتلال بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة
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ارتفاع حصيلة القصف الاسرائيلي على مخيم النصيرات الى 30 شهيدا
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الامم المتحدة: 1.1 مليون نازح اضافي في سوريا منذ هجوم الجماعات المسلحة