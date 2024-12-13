الأمم المتحدة: أكثر من مليون شخص نزح من سوريا منذ 27 نوفمبر

العالم - سوریا

وقال المكتب في بيان له: "نزح أكثر من 1.1 مليون شخص، معظمهم من النساء والأطفال في أنحاء سوريا منذ تصعيد الأعمال العدائية في 27 نوفمبر/تشرين الثاني".

وأضاف أن "ما يقرب من 640 ألف شخص فر من محافظة حلب، وغادر 334 ألف شخص إدلب، وفر 136 ألف شخص من حماة".

وظهر على شاشة التلفزيون السوري الرسمي صباح الأحد الماضي مجموعة من المسلحين ينتمون لـ"هيئة تحرير الشام" أعلنوا سيطرتهم على العاصمة السورية دمشق، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.

وكانت فصائل مسلحة منضوية تحت لواء "هيئة تحرير الشام" قد بدأت، أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، هجومًا واسع النطاق ضد قوات ومواقع الجيش السوري في عدة محافظات.

وقررت قيادة المعارضة المسلحة في سوريا، تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة مؤقتة لتسيير الأعمال، خلال فترة انتقالية تنتهي في مارس/آذار 2025.

وكان البشير يرأس ما يسمى بـ "حكومة الإنقاذ" التي شكلتها قوات المعارضة في إدلب منذ يناير/كانون الثاني 2024.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري بشار الأسد قرر بعد مفاوضات مع أطراف الصراع السوري ترك منصبه ومغادرة سوريا، لافتة إلى أن الأسد أعطى تعليماته بضرورة نقل السلطة سلمياً.

وفي وقت لاحق، صرح مصدر في الكرملين لوكالة "سبوتنيك" أن الأسد وأفراد عائلته وصلوا إلى موسكو، وقد منحتهم روسيا حق اللجوء لأسباب إنسانية.

ودعت الخارجية الروسية جميع الأطراف المعنية إلى ضرورة نبذ العنف وحل الخلافات المتعلقة بالحكم في سوريا عبر الوسائل السياسية، مضيفة أن موسكو على تواصل مع جميع فئات المعارضة السورية وتدعو إلى احترام آراء جميع القوى العرقية والطائفية في المجتمع السوري، ودعم الجهود الرامية إلى إقامة عملية سياسية شاملة.