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أكثر من 33 شهيداً في مجزرة النصيرات وسط قطاع غزة

أكثر من 33 شهيداً في مجزرة النصيرات وسط قطاع غزة
الجمعة ١٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠١:١٧ بتوقيت غرينتش

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بارتفاع عدد ضحايا مجزرة مخيم النصيرات وسط قطاع غزة إلى 33 شهيداً حتى الآن وأكثر من 84 مفقوداً ومصاباً.

العالم - فلسطین

وشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على مبنى البريد ومنازل في مخيم النصيرات، ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى.

هذا وواصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية وزوارق الاحتلال قصفها مخيم النصيرات، على الرغم من المجزرة المرتكبة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة براً وبحراً وجواً منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,835 مواطناً، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106,356 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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