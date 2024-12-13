أميركا ترسل معدات عسكرية لاوكرانيا تقدر بـ2.5 ملياردولار

العالم _ أميركا

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان إن "الولايات المتحدة ستقدم شحنة كبيرة أخرى من المعدات والأسلحة لشركائنا الأوكرانيين الذين هم بحاجة ماسة إليها في وقت يدافعون عن أنفسهم ضد الهجمات المستمرة من روسيا".

وهذه الشحنة الجديدة من المعدات هي الثانية والسبعين منذ بدء الحرب على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، حسبما أعلن البيت الأبيض في وقت سابق، في حين أن ترامب الذي سيتم تنصيبه في 20 كانون الثاني/يناير كثيرا ما انتقد الإفراج عن مساعدات عسكرية أميركية لكييف.

وهذه ثالث حزمة مساعدات عسكرية تعلن عنها واشنطن خلال كانون الأول/ديسمبر الجاري، بعد تلك التي أعلنت عنها السبت وتقدر قيمتها بـ988 مليون دولار، وتلك التي أعلنت عنها في الثاني من الشهر الحالي بقيمة 725 مليون دولار.