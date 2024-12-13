كييف ليست مستعدة بعد لاجراء محادثات مع روسيا

العالم - اوروبا

تأتي تصريحات أندريه يرماك في وقت يدرس فيه زيلينسكي إمكانية التوصل إلى تسوية عبر التفاوض لإنهاء الحرب مع روسيا.

وعندما سئل عما إذا كانت أوكرانيا مستعدة للدخول في محادثات قال: "ليس اليوم" وتابع "نحن لا نمتلك الأسلحة، ولا نمتلك الوضع الذي نتحدث عنه.

وهذا ما يعني دعوةً لحلف شمال الأطلسي وتفاهما على ضمانات واضحة.

وفي تصريحات أدلى بها هذا الأسبوع، قال زيلينسكي إن أوكرانيا تريد إنهاء الحرب وإن هناك حاجة إلى بذل جهود لجعل بلاده أقوى وإلزام الكرملين بالعمل نحو السلام.

وفي تصريحات عامة في الآونة الأخيرة، قال الرئيس: أن أوكرانيا بحاجة إلى توجيه دعوة إلى البلاد بأكملها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وترفض روسيا منذ فترة طويلة أي حديث عن انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي، ويقول بوتين إن على كييف أن تتقبل ضم الكرملين لأربع مناطق أوكرانية تسيطر عليها روسيا بشكل جزئي.