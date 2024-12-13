الجمعة ١٣ ديسمبر ٢٠٢٤
٠٥:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

زعيم معارضة كوريا الجنوبية: مساءلة الرئيس السبيل لاستعادة النظام

زعيم معارضة كوريا الجنوبية: مساءلة الرئيس السبيل لاستعادة النظام
الجمعة ١٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٧ بتوقيت غرينتش

قال لي جاي ميونج زعيم المعارضة بكوريا الجنوبية، إن أفضل طريقة لاستعادة النظام في البلاد هي مساءلة الرئيس يون سوك يول تمهيدا لعزله، وذلك قبل يوم واحد من تصويت برلماني على صلة بفرض يون للأحكام العرفية.

العالم - اسیا و الباسفیك

ورغم أن قرار فرض الأحكام العرفية لم يستمر سوى لساعات في الثالث من ديسمبر كانون الأول فقد أدخل البلاد في أزمة دستورية وأثار دعوات واسعة النطاق تطالب يون بالاستقالة بسبب انتهاكه القانون.

وتعهد يون "بالقتال حتى النهاية"، وحمّل المعارضة المسؤولية عن تكبيل يد الحكومة، وزعم أن كوريا الشمالية اخترقت لجنة الانتخابات مما يثير تساؤلات حول الهزيمة الساحقة لحزبه في الانتخابات البرلمانية في أبريل نيسان.

ووصف زعيم الحزب الديمقراطي المعارض تصريحات يون بأنها "إعلان حرب" ضد الشعب. وأضاف لي جاي ميونج "لقد أثبتت هذه التصريحات أن المساءلة هي أسرع وسيلة وأكثرها فاعلية لإنهاء الارتباك".

ونجا يون من المحاولة الأولى لمساءلته تمهيدا لعزله يوم السبت الماضي عندما قاطع أغلب أعضاء حزبه الحاكم (سلطة الشعب) التصويت.

ومنذ ذلك الحين، أبدى بعض أعضاء الحزب علنا موافقتهم على التصويت لعزله.

وقدمت أحزاب المعارضة، التي تسيطر على البرلمان مشروع قانون آخر لعزل الرئيس وتخطط للتصويت عليه غدا السبت.
وهم بحاجة إلى انضمام ثمانية أعضاء على الأقل من أعضاء الحزب الحاكم حتى تتسنى الموافقة على مشروع القانون بأغلبية الثلثين المطلوبة.

روابط ذات صلة

رئيس كوريا الجنوبية"يون"يتعهد معارضيه بالقتال حتى النهاية 

أزمة كوريا الجنوبية تتصاعد.. والسلطات تتخذ قرارا صارما بحق الرئيس!!