القسَّام تعلن عن سلسلة عمليَّات أوقعت جنودًا قتلى بمحاور قتال غزّة

العالم _ فلسطين المحتلة

وفي أحدث العمليات، أعلنت كتائب القسام، الخميس، عن سلسلة عمليات نوعية استهدفت قوات ومعدات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأكدت القسام في بلاغ عسكري، أن مجاهديها تمكنوا من قنص جنديين إسرائيليين في منطقة "بلوك 2" بمخيم جباليا شمال القطاع، في عملية قنص دقيقة.

وفي جنوب مدينة غزة، استهدفت القسام مواقع الاحتلال في محور "نتساريم" بقذائف هاون من العيار الثقيل وصواريخ من طراز "رجوم" و"107 ملم"، ما أسفر عن أضرار مباشرة في المواقع المستهدفة.

وتمكنت الكتائب من استهداف جرافتين عسكريتين من نوع "D9" وناقلة جند من نوع "نمر" بعبوات ناسفة متطورة من طراز "شواظ"، قرب مقبرة الفالوجا غرب مخيم جباليا، مما أدى إلى إعطاب الآليات وإرباك تحركات قوات الاحتلال في المنطقة.

وبثت كتائب القسام مشاهد لاستهداف آليات العدو ضمن كمينين عسكريين فى محور القتال بحي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب القطاع. وتضمنت المشاهد استهداف دبابتين إسرائيليتين من طراز "ميركافا" وجرافة من نوع "D9" بقذيفتي "الياسين 105" المضادة للدروع، وإصابتهما بصورة مباشرة.

ودأبت فصائل المقاومة منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2023 على بث مشاهد تظهر استهداف قوات وآليات إسرائيلية بقذائف مضادة للدروع والأفراد في مختلف محاور القتال بقطاع غزة، إضافة لعمليات القنص والكمائن المحكمة خلف خطوط جيش الاحتلال.

نشر جيش الاحتلال، تحقيق أولي في الحادثة التي سقط فيها 3 جنود وأصيب 18 مقاتلاً من كتيبة شاكيد التابعة لجفعاتي في معارك جباليا مع المقاومة الفلسطينية شمالي قطاع غزة. أنه وأثناء صعود الشاحنة التی تنقل الجنود، قامت مجموعة مسلحة متمركزة بالقرب مكان احتماء اللواء بإطلاق صاروخ مضاد للدروع ونيران رشاشة على القوة - وأصابت المقاتلين. وقتل 3 مقاتلين، وأصيب 18- 2 منهم خطيرة، 4 متوسطة و12 طفيفة.