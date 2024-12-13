قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
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منوعات
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طيران الاحتلال يدمر عددا من المنازل في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة
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عشرات المفقودين تحت انقاض المربع السكني الذي قصفه الاحتلال بالنصيرات
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وزير خارجية الصين: نطالب باحترام سيادة سوريا واستقلالها وسلامة اراضيها
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وزير خارجية الصين: يجب دعم الفلسطينيين في تعزيز الوحدة وتحقيق حل عادل
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طيران الاحتلال يشن غارات على مصياف وريف حمص وسط سورية
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اكثر من 4 الاف شهيد ومفقود و12 الف مصاب منذ بدء العدوان على شمال غزة
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طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة
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قصف مدفعي اسرائيلي استهدف جباليا النزلة في شمال قطاع غزة
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قصف مدفعي واطلاق نار كثيف يستهدف شمال غربي النصيرات منذ ساعات
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اصابة فلسطيني برصاص الاحتلال خلال مواجهات بالبلدة القديمة في نابلس