قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
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4 شهداء وعدد من الجرحى بقصف الاحتلال محيط متنزه البلدية وسط مدينة غزة
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مصادر سورية: انسحاب القوات الروسية من قواعدها وانحسارها بقاعدة حميميم
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3 شهداء وعدد من الجرحى بقصف الاحتلال محيط متنزه البلدية وسط مدينة غزة
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مكتب الاعلام الحكومي بغزة: مجزرة النصيرات خلفت 33 شهيدا و84 مفقودا
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مراسلة العالم: بريطانيا تدرس ازالة هيئة تحرير الشام من قائمة الارهاب
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مسؤولون اسرائيليون: لدينا تفوق جوي في سوريا بعد اكثر من عقد من التسلل
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مسؤولون اسرائيليون: تدمير دفاعات سوريا يمكننا من التحليق بالمنطقة بحرية
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جيش الاحتلال الاسرائيلي يعلن تدمير 86% من منظومات الدفاع الجوي بسوريا
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بلينكن: نحتاج حكومة بسوريا تفكك الاسلحة الكيميائية ولا تشكل تهديدا لجيرانها
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اليات الاحتلال تطلق النار وقنابل الغاز بمواصي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة