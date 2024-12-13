بالفيديو.. ما هي ابرز التطورات بالمشهد اللبناني؟

العالم - مراسلون

افاد مراسل العالم في بيروت، حسام عز الدين، ان هناك تحليق مسير لطيران الاحتلال الاسرائيلي على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية ومنطقة بيروت، مشيرا الى انها لم تفارق منذ يوم امس سماء المنطقة، وذلك في خرق جوي للاحتلال الاسرائلي وهو امر مرتبط باللجنة المراقبة الدولية بعد ان راجعت حكومة اللبنانية وقيادة الجيش الجهات المعنية بهذا الاتفاق لاسيما الولايات المتحدة الامريكية والجنرال الامريكي الذي يشرف على عملية وقف اطلاق النار ضمن لجنة المراقبة، موضحا انه لم يم تلقي اي جواب حتى اللحظة.

واشار الى ان هذه التطورات تربط بالتطور والتداعيات ما يحدث في الجانب السوري، مضيفا ان حركة النزوح مستمرة من سوريا الى لبنان وهي حركة متزايدة خاصة من الارياف والمناطق الساحلية والعاصمة السورية دمشق ، فيما خفتت لحد ما العودة من لبنان الى سوريا قياسا بالايام الاولى.

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