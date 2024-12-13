قريبا.. ايران ستزيح الستار عن مروحية قتالية

العالم-ايران

وفي تصريح له على هامش معرض الصناعات الجوية والفضائية المقام حاليا في جزيرة كيش الايرانية في الخليج الفارسي، قدم العميد خواجة فرد شرحا عن المنجزات الايرانية الجديدة في مجال المحركات النفاثة المروحية (turbofan)‏ والمروحية الوطنية الصنع، وتفاصيل اخرى عن مشاريع قيد الانجاز.

وحسبما نقلت وکالة تسنيم, اوضح العميد خواجة فرد بان المحرك النفاث المروحي "جهش 700" الايراني الصنع والذي ازيح الستار عنه في السابق كان نسخة تكنولوجية وأولية، والان قد تمت موائمة هذا المحرك مع الاجسام الطائرة المستخدمة في المجالين الدفاعي والتجاري وكذلك انتاجه من اجل استخدامه في بعض المنتجات الخاصة، وهذا التطور يعتبر خطوة هامة في تلبية حاجات البلاد.

كما اعتبر خفض استهلاك الوقود للمحركات النفاثة المروحية من خصائص هذه التكنولوجيا التي تزيد من مدى طيران الاجسام الطائرة وتحسن ادائها.

وفيما يخص المروحية الوطنية الصنع قال العميد خواجة فرد ان الهدف الاساسي هو ان تحظى هذه المروحية بخصائص جديدة ومميزة عن اسطول المروحيات في البلاد، وقد قدمت مكاتب التصميم لدينا افكارا عديدة، وتشارك في تصميم وصنع هذه المروحية شركة بنها (شركة اسناد وتحديث المروحيات الايرانية) ومؤسسة الصناعات الجوية، وشركات معرفية، والان نقوم ايضا بتطوير البنى التحتية التقنية والفنية لاستخدامها في المنظومات الجديدة التي ستستخدم في مرحلة الانتاج النهائية لهذه المروحية.