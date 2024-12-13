كشف مخطط اسرائيلي لاحتلال مناطق بسوريا منذ عام 2000

العالم - العین الاسرائيلية

مع استمرار توغل قوات الاحتلال في بعض المناطق السورية لا سيما القريبة من الجولان المحتل سلط الاعلام العبري الضوء على اهمية هذه المناطق الاستراتيجية بالنسبة للكيان الاسرائيلي، كاشفا ان جيش الاحتلال كان ينفذ مناورات عسكرية للتدريب على احتلالها منذ عام 2000.

وقال المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضه ان هذا يؤكد ان الاهداف الاسرائيلية فيما يتعلق باحتلال المنطقة المتاخمة للجولان السوري المحتل كانت مسألة قديمة وكان يبحث عن ذرائع معينة ويحاول ان يختار الفرصة المناسبة والمؤاتية لشن هذا الهجوم وتحقيق هذا الهدف وهو ما شاهدناه عمليا في اثناء العدوان على لبنان عندما قام اللواء 810 التابع للفرقة 210 بازالة الالغام من منطقة الجولان وتفجير بعض حقول هذه الالغام تمهيدا للهجوم الذي حصل ربطا بالاحداث التي حصلت في سوريا.

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