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كشف مخطط اسرائيلي لاحتلال مناطق بسوريا منذ عام 2000

الجمعة ١٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش

یستمر الاعلام العبری بتغطية الاحداث والتطورات في سوريا، لاسيما ابعاد احتلال القوات الاسرائيلية المزيد من الاراضي السورية والتبريرات التي تتزرع بها للسيطرة على المنطقة العازلة في الجولان المحتل تحديدا مفردا مساحات واسعة للمراسلين لنقل هذه الصورة من المناطق السورية المحتلة.

العالم - العین الاسرائيلية

مع استمرار توغل قوات الاحتلال في بعض المناطق السورية لا سيما القريبة من الجولان المحتل سلط الاعلام العبري الضوء على اهمية هذه المناطق الاستراتيجية بالنسبة للكيان الاسرائيلي، كاشفا ان جيش الاحتلال كان ينفذ مناورات عسكرية للتدريب على احتلالها منذ عام 2000.

وقال المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضه ان هذا يؤكد ان الاهداف الاسرائيلية فيما يتعلق باحتلال المنطقة المتاخمة للجولان السوري المحتل كانت مسألة قديمة وكان يبحث عن ذرائع معينة ويحاول ان يختار الفرصة المناسبة والمؤاتية لشن هذا الهجوم وتحقيق هذا الهدف وهو ما شاهدناه عمليا في اثناء العدوان على لبنان عندما قام اللواء 810 التابع للفرقة 210 بازالة الالغام من منطقة الجولان وتفجير بعض حقول هذه الالغام تمهيدا للهجوم الذي حصل ربطا بالاحداث التي حصلت في سوريا.

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