خطيب جمعة طهران: الكيان الصهيوني خطر على الأمن العالمي

العالم - ايران

ومن على منبر صلاة الجمعة اليوم في طهران، اشار آية الله السيد "احمد خاتمي" الى ان الشعب الإيراني العظيم ونظام الجمهورية الاسلامية القوي قد نجحا في تحييد مخططات ومؤامرات الأعداء مؤكدا على انه لن يٌسمح لأحد أن ينظر بطمع إلى ايران وسيكون الرد حازما وحاسما على الاعداء.

وتطرق خطيب صلاة الجمعة في طهران الى الاوضاع في سورية،لافتا الى تصريحات قائد الثورة الاسلامية الاخيرة القائلة بأن المقاومة أقوى واكثر اتساعا من الماضي وبإذن الله ستصد الغزاة، مضيفا انه مما لا شك فيه ان الشباب السوري سينتفض وينقذ وطنه وسينتصر بعون الله على المخطط الصهيو-امريكي.

وتوجه اية الله خاتمي الى جامعة العربية ودول المنطقة، محذرا و بشكل خاص السعودية ومصر من أنهما إذا التزمتا الصمت أمام هذه الجرائم، فإن الكيان الصهيوني سيستخدم هذا الوضع الحالي لمواصلة احتلال وتدمير البنية التحتية السورية.

وتابع مذكّرا بأن الكيان الصهيوني قد أعلن هدفه واضحا الذي يتحدث عما يسمى حدود اسرائيل الكبرى من النيل الى الفرات، وسوف يأتي هذا التمدد إليكم أيضا، مضيفا بأن الأوان لم يفت بعد للتحرك وإيقاف الكيان الصهيوني المسعور الذي لا يعرف القانون، مشيرا الى ما ارتكبه الصهاينة من جرائم في غزة ولبنان، وإذا تم الصمت ايضا الان على موضوع سورية فسيكون دور البلدان الصامتة حتما هو التالي.

وبالاشارة الى أن الكيان الصهيوني يشكل خطرا على أمن العالم اجمع ، رأى خطيب صلاة الجمعة انه لا بد على العالم من أن يستيقظ على جرائم هذا الكيان ويواجهها.