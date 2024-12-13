الدفاع المدني يستأنف خدماته الإنسانية في جباليا

العالم- فلسطين

وأكد مدير الدفاع المدني بمحافظة غزة رائد الدهشان أنه جرى التعاون بين محافظتي غزة والشمال، وتشغيل مركبة إطفاء بعد تزويدها بمعدات إنقاذ وطاقم ممن نزحوا من محافظة الشمال إلى مدينة غزة، ليواصلوا خدمة أبناء شعبهم في تلك المناطق.

وأضاف الدهشان أن الدفاع المدني اتخذ هذه الخطوة رغم المخاطر الكبيرة التي تهدد حياة طواقمه، مع استمرار جيش الإحتلال الإسرائيلي منع الدفاع المدني من العمل في محافظة الشمال للشهر الثاني وتكثيف عملياته العدوانية بحق المواطنين هناك، مشيرا إلى الارتفاع الكبير في مستوى اتصالات الاستغاثات والمناشدات هناك.

وشدد على أن الدفاع المدني تدخلاته إنسانية فقط وواجبه أن يلبي نداءات المواطنين في كافة مناطق قطاع غزة، داعيا دول العالم والمنظمات الإنسانية إلى التدخل العاجل من أجل تعزيز العمل الإنساني واستئناف عمل الدفاع المدني في محافظة شمال القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال لليوم الـ 52 تعطيل عمل الدفاع المدني قسرا في مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان الإسرائيلي المستمر، وبات آلاف المواطنون هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.