'القسام' تعلن استيلاءها على 3 مسيرات للإحتلال برفح جنوبي غزة

العالم - فلسطين

وقالت “كتائب القسام” في بيان، إن مقاتليها تمكنوا من “الاستيلاء على 3 طائرات كواد كابتر صهيونية أثناء قيامها بمهام استخباراتية في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب القطاع”.



وفي الأشهر الأخيرة، كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي من استخدام “كواد كابتر” المسيرة لإعدام فلسطينيين بالرصاص وإطلاق القنابل وتوجيه إنذارات الإخلاء وذلك إمعانا بالإبادة الجماعية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.



وفي محافظة الشمال، قالت “كتائب القسام” إن مقاتليها قصفوا “قوات العدو المتوغلة في منطقة البريد بمخيم جباليا بقذائف الهاون من العيار الثقيل”.



وتتواصل المعارك بين مقاومين فلسطينيين وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في محاور التوغل المختلفة، خاصة بمحافظة الشمال.

وبدعم أمريكي ترتكب الكيان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 151 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.