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شاهد.. 40 شهيدا بمجزرة مروعة بمخيم النصيرات و الحصيلة ترتفع!!

الجمعة ١٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

ارتفع عدد شهداء المجزرة التي ارتكبها كيان الاحتلال الاسرائيلي في مخيم النصيرات الى 40 شهيدا وعشرات المفقودين تحت ركام المباني السكنية، بالاضافة الى عشرات الاصابات بين الحرجة والخطيرة.

العالم - مراسلون

وافاد مراسل العالم محمد ابو عبيد، ان هذه الاصابات يتم التعامل معها بالمقدرات القليلة والحد الادني من الرعاية الصحية في مستشفيات المحافظة الوسطى التي تعاني من خروج بعض الاقسام عن الخدمة بسبب الحصار الاسرائيلي على قطاع غزة وعدم ادخال الوفود والكوادر الصحية اللازمة والمستلزمات الصحية لقطاع غزة .

واضاف ان الطائرات الحربية الاسرائيلية تستهدف مجموعة من المدنيين في حي النصر، ما اسفر عن ارتقاء 3 شهداء وعدد من الاصابات بين الحرجة والخطيرة التي تصل لمستشفى الاهلي المعمداني في مدينة غزة.

المزيد بالفيديو المرفق..

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