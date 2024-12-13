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استشهاد شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة برصاص الاحتلال بالخليل

استشهاد شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة برصاص الاحتلال بالخليل
الجمعة ١٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

قتلت وحدات خاصة من جيش الاحتلال، عصر اليوم الجمعة، شاباً فلسطينياً عقب اقتحامها بلدة بيت عوا في الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

العالم _ فلسطين المحتلة

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال سلمته جثمان شهيد يبلغ من العمر 32 عاماً في بيت عوا، قرب الخليل.

وقال مدير مستشفى دورا الحكومي إن الشاب محمد أحمد حسين مسالمة (23 عاما) وصل إلى قسم الطوارئ دون أن تتمكن الطواقم الطبية من إنقاذ حياته، جراء إصابته برصاصة في الصدر، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت عوا.

فيما نقلت مصادر محلية، عن أحد أقارب الشهيد مسالمة قوله، بأن الشهيد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد أطلق جيش الاحتلال النار عليه داخل منزل عائلته خلال تناول الغداء، وتم اعتقال إبن عمه ثابت مسالمة.

وأضاف أن القوات الخاصة منعت تقديم الإسعافات للشهيد، حتى فارق الحياة. وكانت مصادر محلية، تحدثت عن اغتيال قوات إسرائيلية خاصة، شابًّا، داخل منزل في بلدة بيت عوا، دون التعرف على هويته.

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