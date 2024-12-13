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ارتفاع وتيرة المجازر في غزة بظل تجاهل عربي وعالمي

ارتفاع وتيرة المجازر في غزة بظل تجاهل عربي وعالمي
الجمعة ١٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

تناقش هذه الحلقة من برنامج "بانوراما" ارتفاع وتيرة المجازر الإسرائيلية في غزة، حيث واصل كيان الاحتلال استهداف المدنيين وارتكاب المجازر بحقهم في ظل تجاهل عربي وعالمي لما يحصل في القطاع الذي يتعرض للإبادة الجماعية.

العالم - بانوراما

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الاحتلال ارتكب خلال الساعات القليلة الماضية ثلاث مجازر راح ضحيتها أكثر من أربعين شهيدا ومئة جريح. وأفادت الوزارة في بيان لها إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من أربعة وأربعين ألفا وثمانمئة وخمسة وسبعين شهيدا وإصابة ما يقارب مئة ألف وسبعة آلاف شخص، مضيفة أن عددا كبيرا من الضحايا لازال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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