ارتفاع وتيرة المجازر في غزة بظل تجاهل عربي وعالمي

العالم - بانوراما

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الاحتلال ارتكب خلال الساعات القليلة الماضية ثلاث مجازر راح ضحيتها أكثر من أربعين شهيدا ومئة جريح. وأفادت الوزارة في بيان لها إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من أربعة وأربعين ألفا وثمانمئة وخمسة وسبعين شهيدا وإصابة ما يقارب مئة ألف وسبعة آلاف شخص، مضيفة أن عددا كبيرا من الضحايا لازال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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