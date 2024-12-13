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مقاومة اليمن والعراق تنفذان عملية مشتركة ضد مواقع الكيان الصهيوني

مقاومة اليمن والعراق تنفذان عملية مشتركة ضد مواقع الكيان الصهيوني
الجمعة ١٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

 أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد "يحيى سريع" عن عملية عسكرية مشتركة مع المقاومة الإسلامية في العراق استهدفت أهدافا حيوية جنوبيّ فلسطين المحتلة وذلك بعدد من الطائرات المسيّرة.

العالم - اليمن

واعلنت القوات المسلحة اليمنية أن سلاح الجوّ المسيّر نفّذ عمليتين عسكريتين استهدفت الأولى هدفا عسكريا في عسقلان المحتلة، فيما الثانية استهدفت هدفا في يافا المحتلة، وذلك انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وإسنادا لمقاومته الصامدة في قطاع غزة.

ولفت المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحي سريع إلى أن "العمليتين نُفّذتا بطائرتين مسيّرتين تمكنتا من تجاوز المنظومات الاعتراضية والوصول إلى هدفيهما بنجاح بفضل الله".

كذلك، أعلن سريع عن عملية عسكرية أخرى بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية في العراق استهدفت أهدافا حيوية جنوبيّ فلسطين المحتلة وذلك بعدد من الطائرات المسيّرة، وقد "حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله".

كما اكد على أنّ القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية ضدّ العدوّ "الإسرائيليّ، وأنّ هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصارِ عنها.

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