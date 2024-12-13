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زلزال مازندران الحق أضرارًا بـ 78 وحدة سكنية

زلزال مازندران الحق أضرارًا بـ 78 وحدة سكنية
الجمعة ١٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢٦ بتوقيت غرينتش

اعلن مدير عام إدارة الأزمات في محافظة مازندران شمال ايران إن الزلزال الذي ضرب مدينة زيراب مساء الجمعة، تسبب بأضرار في 78 وحدة سكنية.

العالم - إیران

وقال حسين علي محمدي شيركلائي مساء الجمعة: إن هذه الأضرار وصلت إلى حد تصدعات في الجدران وأسطح المباني والمنازل السكنية.

واضاف: إن رجال الإنقاذ في العديد من المدن المركزية في مازندران في حالة تأهب قصوى ويقوم بعضهم بدوريات في مركز الزلزال الليلة.

وأوضح مدير عام إدارة الأزمات في مازندران أنه تم حتى الآن توزيع أكثر من 700 بطانية على المواطنين الذين يمكثون خارج منازلهم، مشيراً إلى أن جميع فرق الإنقاذ والإغاثة في حالة تأهب قصوى لتقديم الخدمات اللازمة.

يذكر ان زلزالا بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة زيراب التابعة لقضاء سوادكوه في محافظة مازندران شمال ايران.

وافاد تقرير لمركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان الزلزال وقع في الساعة 09:58 مساء الجمعة بالتوقيت المحلي (06:28 مساء بتوقيت غرينتش) في عمق 8 كم من سطح الارض ، وشعر به سكان البلدات والقرى المحيطة بسوادكوه.

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