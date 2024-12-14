قناة العالم
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
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رياضة
علوم و تكنولوجيا
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مروحيات الاحتلال تطلق النار في اتجاه المناطق الشمالية لمدينة غزة
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الاحتلال يحرق وينسف عشرات المنازل بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة
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شهيدان ومصابون بقصف جوي صهيوني على مدرسة تؤوي نازحين شمال غزة
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قوات الاحتلال تنسف مبان سكنية شمال غرب النصيرات وسط قطاع غزة
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عراقجي:سورية تواجه اختبارا صعبا وتهديد القاعدة وداعش زاد من قلق المنطقة
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عباس عراقجي:يجب الا تؤدي احداث سوريا لانتهاك سيادتها ووحدة اراضيها
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عضو الكنيست آيزنكوت:قتل الكثير من جنودنا في جباليا التي احتليناها 4 مرات
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عضو الكنيست آايزنكوت:قتل الكثير من جنودنا في جباليا التي احتليناها 4 مرات
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طائرات الاحتلال تستهدف المناطق الشمالية لقطاع غزة
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طائرات الاحتلال تستهدف المناطق الشمالي لقطاع غزة