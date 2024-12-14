قناة العالم
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طوفان الأقصى
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
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زوارق الاحتلال تطلق 10 قذائف على المناطق الشمالية الغربية لمخيم جنين
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غارات اسرائيلية استهدفت مستودعات اسلحة بقرية محجة بريف درعا في سوريا
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غارات اسرائيلية استهدفت فجر اليوم مستودعات اسلحة بقرية محجة بريف درعا
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كتائب شهداء الاقصى:اوقعنا قوة صهيونية بكمين خلال اقتحامها مخيم بلاطة
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استمرار الحرائق في مناطق قصفها طيران الاحتلال فجرا في القلمون السوري
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طيران الاحتلال في سماء جنين تزامنا مع الاشتباكات بين المقاومة وامن السلطة
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كتيبة جنين:استهدفنا تجهيزات الاحتلال في حاجز سالم العسكري
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كتيبة جنين:استهدفنا تجهيزات الاحتلال في حاجز سالم العسكري بصورة مباشرة
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مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم قرية اولاد جنوب نابلس
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غارة جوية اسرائيلية تستهدف حي الكرامة شمال غربي مدينة غزة