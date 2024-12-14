تفاعل واسع مع خطاب السيدالقائد بشأن سوريا

العالم – نقطة تواصل

في ظل التطورات المتسارعة في المنطقة وتحديدا في سوريا أطل قائد الثورة الإسلامية السيدعلي خامنئي بخطاب مهم تطرق فيه إلى الأوضاع الاقليمية، مؤكدا فيه أن الأحداث الجارية في سوريا هي جزء من خطة استراتيجية مشتركة بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وبالتنسيق مع دولة جارة لسوريا، تهدف إلى تقسيم المنطقة والسيطرة على مواردها.

سماحة السيد القائد أكد على أهمية المقاومة كوسيلة أساسية للتصدي لهذه المخططات.. هذا الخطاب لقي تفاعلاً كبيرا من النشطاء والمعلقين على وسائل التواصل الاجتماعي، لاسيما لناحية تركيزه على التحديات التي تواجه المنطقة وخاصة في سوريا.

العديد من النشاطات بموقف القائد الثابت في دعم المقاومة، لذا تم التفاعل على العديد من الهاشتاغات من أبرزها هاشتاغ #السيد_القائد و #قائد_الثورة و #محور_المقاوم.

والبداية ستكون مع التدوينة الأولى عبر منصة إكس يقول حساب جولي ليدي: هذا هو معنى المقاومة، هذه هي جبهة المقاومة، كلما زادت الضغوط أصبحت أكثر صلابة، وكلما ارتكبوا الجرائم ازدادت عزيمتها، وكلما حاربوها أصبحت أكثر انتشارا، وأقول لكم بعون الله وقوته فإن رقعة المقاومة ستعم المنطقة بأسرها أكثر من أي وقت مضى.

إلى "أبو آية الشمري" حيث كتب: سيرى العالم بوضوح كيف سيهزم الكيان الصهيوني على يد حزب الله.

وكتب "علي هاشم" في منصة أكس: الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي جمهورية محمد وآل محمد.

وعبر منصة فيسبوك "صفاء الوالي": تحت عباءة الولي الفقية لا خوف على المؤمنين.. حصنوا أنفسكم بالولاية.

ويعكس هذا التفاعل تأثير خطاب السيد القائد في تعزيز روح المقاومة بين شعوب المنطقة خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الأمة الإسلامية.

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