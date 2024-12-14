30 إصابة بينها خطيرة لأطفال في اقتحام أجهزة السلطة لمخيم جنين + فيديو

العالم – مراسلون

وفي اتصال مباشر في تمام الساعة 12:26 بتوقيت مكة المكرمة أوضحت الزميلة راية عروق أن: أجهزة السلطة لا زالت تتواجد في مخيم جنين، ونستمع إلى إصوات الاشتباكات المندلعة بين المقاومين من كتيبة جنين والفصائل الأخرى داخل المخيم مع أجهزة أمن السلطة.

ولفتت إلى أنه و: صباح اليوم استشهد أحد قادة كتيبة جنين سرايا القدس أي الشهيد يزيد جعايصة على يد أمن السلطة، خلال الاشتباكات التي لم تتوقف منذ فجر اليوم حتى هذه اللحظة، حيث بدأت القصة منذ عشرة أيام ولا تزال أجهزة أمن السلطة تحاصر هذا المخيم، ولكنها لم تدخل أطراف المخيم إلا صباح اليوم.

وبينت أن هناك حدود 30 إصابة بين المواطنين من أهالي مخيم جنين بينهم إصابات خطيرة سجلت لأطفال وهم الآن متواجدين في مستشفيات المدينة.

كما أكدت أن رصاص أجهزة أمن السلطة دخل إلى بعض المنازل، واضافت: صباح اليوم كان هناك أيضا دهم من قبل أجهزة أمن السلطة لمنازل المواطنين في المخيم، ولكن أهالي المخيم منعوا دخول أجهزة أمن السلطة إلى منازلهم.

وبينت أن الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني العميد أنور رجب قال بأن عملية بدأت اليوم لاجتثاث المقاومة من المخيم وإنه يريد فرض السيطرة على هذا المخيم.

هذا فيما دعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية إلى النفير العام والإضراب بعد استشهاد القائد في كتيبة جنين يزيد جعايصة، وكذلك دعت كل الفلسطينيين إلى إضراب عام في كل مكان، كما دانت حركة حماس أيضا الاشتباكات ومحاصرة مخيم جنين من قبل أجهزة أمن السلطة.

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