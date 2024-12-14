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إنتاج ايران من سبائك الألمنيوم يتجاوز 400 الف طن

إنتاج ايران من سبائك الألمنيوم يتجاوز 400 الف طن
السبت ١٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت منظمة تطوير وتحديث المناجم والصناعات التعدينية الايرانية" ايميدرو"، تسجيل انتاج البلاد من سبائك الالمنيوم اكثر من 400 الف طن في 8 شهور فترة 20 مارس/آذار حتى 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

العالم - ايران

وأوضحت إيميدرو في بيان اليوم السبت، أن إنتاج الشركات الاربع الكبرى فی البلاد وهي " ألمنيوم الجنوب" و" إيرالكو" و"المهدي" وألومينا ايران" قد بلغ 400,425 طنا من سبائك الالمنيوم.

وأستدركت أن انتاج السبائك كان قد بلغ مستوى 419,573 طنا في الفترة المناظرة السابقة(2023).

وبيّنت أن انتاج الشركات الكبرى بلغ في الشهور الثمانية المنتهية 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تصدرته "ألمنيوم الجنوب" بـ 162,459 طنا تلتها كل من "ايرالكو" 115,624 طنا و" المهدي" 99,954 طنا و"ألومينا ايران" بـ 22,388 طنا.

من جهة ثانية أكدت المنظمة أن خلال الفترة المذكورة تم انتاج 159,416 طنا من مسحوق الألومينا و269,145 طنا من هيدرات الألمنيوم و514,420 طنا من البوكسيت في شركة " آلومينا ايران".

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