إنتاج ايران من سبائك الألمنيوم يتجاوز 400 الف طن

العالم - ايران

وأوضحت إيميدرو في بيان اليوم السبت، أن إنتاج الشركات الاربع الكبرى فی البلاد وهي " ألمنيوم الجنوب" و" إيرالكو" و"المهدي" وألومينا ايران" قد بلغ 400,425 طنا من سبائك الالمنيوم.

وأستدركت أن انتاج السبائك كان قد بلغ مستوى 419,573 طنا في الفترة المناظرة السابقة(2023).

وبيّنت أن انتاج الشركات الكبرى بلغ في الشهور الثمانية المنتهية 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تصدرته "ألمنيوم الجنوب" بـ 162,459 طنا تلتها كل من "ايرالكو" 115,624 طنا و" المهدي" 99,954 طنا و"ألومينا ايران" بـ 22,388 طنا.

من جهة ثانية أكدت المنظمة أن خلال الفترة المذكورة تم انتاج 159,416 طنا من مسحوق الألومينا و269,145 طنا من هيدرات الألمنيوم و514,420 طنا من البوكسيت في شركة " آلومينا ايران".