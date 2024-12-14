مشاركة أكثر من 100 عنوان من الكتب الايرانية في معرض موسكو للكتاب

العالم - ايران

وافاد الموقع الرسمي لمنظمة رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامیة في ايران ،بأن دور النشر الايرانية "منشورات النخلة الخصراء -نخله سبز" و سورة مهر ومهرك" قامت بعرض وتقديم أكثر من 100 عنوان كتاب في موضوعات "تدريس اللغة الفارسية، الدراسات الإيرانية، أدب الثبات والمقاومة، الأدب الكلاسيكي والمعاصر" للجمهور الروسي ومحبي الادب الفارسي في المعرض الدولي الـ26 "للأدب الواقعي" الذي أقيم في الفترة من 5 إلى 8 كانون الاول/ديسمبر في مركز غاستيني دوفر للمعارض وسط موسكو.

وفي معرض موسكو الدولي للكتاب الذي أقيم في ايلول/ سبتمبر الماضي، يحظى قسم أدب الأطفال والشباب في هذا المعرض ايضا بمكانة خاصة،وقد تم توفير الكتب المتعلقة بهذه الفئات العمرية للجمهور الروسي في الجناح الإيراني المشارك بالمعرض.

وفي قسم خاص من هذا المعرض، تم عرض الكتب التي تمت ترجمتها من الفارسية الى الروسية في السنوات الماضية ونشرها ناشرون مختلفون في روسيا.

والجدير بالذكر ان المعرض الدولي "للأدب الواقعي" يٌعد أحد أهم الأحداث الثقافية في روسيا، حيبث يشارك فيه 400 مشارك و12 منصة نقاش و300 فعالية و13 ألف كتاب حديث النشر.

وفي هذا المعرض ، تم تقديم أعمال جديدة وطبعات جديدة من الأدب الروسي والترجمات في مختلف الأنواع العلمية والشعبية والمذكرات والسير الذاتية والتجارة والمراجع وما إلى ذلك.

كما حضر الكتاب والشعراء والكتاب المسرحيين والصحفيين والرسامين والمترجمين والنقاد الأدبيين ومنتجي الأفلام ونقاد السينما والشخصيات الثقافية الروس والأجانب البارزين الى المعرض وجالوا في اجنحته المتنوعة.