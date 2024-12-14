إسلامي للعالم: مع تغيير حجم نشاطنا النووي تغير مستوى المراقبة أيضا + فيديو

العالم – مراسلون

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الابتكار والتقدم التكنولوجي في مجال التقنيات النووية مرة أخرى تؤكد إيران سلمية برنامجها النووي، خلال حفل إزاحة الستار عن إنجاز معهد أبحاث العلوم والتكنولوجيا النووية بعنوان مولد الترددات الراديوية عالي الطاقة محلي الصنع بالكامل، بحضور رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي في معرض الإنجازات النووية بالعاصمة طهران.

وقال إسلامي للمراسلين إن هذا الإنجاز تم بجهود العلماء الإيرانيين، ويعد من المكونات الرئيسية لمسرع الإلكترون التي تحتاج إليه البلاد بشكل ضروري.

وردا على سؤال لقناة العالم حول زيادة المراقبة في المنشآت النووية الإيرانية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتعاونهما قال إسلامي إن طهران قامت بزيادة القدرات ومن الطبيعي أن يتغير مستوى المراقبة.

وصرح إسلامي قائلا: "من الطبيعي أن التغيير في حجم النشاط النووي يغير أيضا مستوى المراقبة، ولقد قمنا بزيادة القدرات، ومن الطبيعي أن يزيد عدد عمليات التفتيش أيضا."

وحول التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكد أن طهران كانت وما زالت تتعاون مع الوكالة، مشددا على أن الوكالة تراقب الأنشطة النووية الإيرانية.

كما أشار إلى أن كيان الاحتلال يحاول تشويه البرنامج النووي السلمي الإيراني لاستفزاز العالم ضده.

وصرح إسلامي: "حتى اليوم لم ولن نشكل عائقا أمام عمليات التفتيش والإشراف للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولطالما وفرت إيران الأرضية للوكالة للقيام بعمليات التفتيش في إطار اتفاقية الضمانات ومعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية."

أما حول الانجاز الايراني في التقنيات النووية فهناك تأكيد حكومي على تطوير هذا القطاع من أجل الأغراض السلمية.

ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال التقنيات النووية ويعزز قدرة إيران على تلبية احتياجاتها التقنية دون الاعتماد على المصادر الخارجية.

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