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قوى وأحزاب سورية تدين الصمت الدولي تجاه العدوان الإسرائيلي

قوى وأحزاب سورية تدين الصمت الدولي تجاه العدوان الإسرائيلي
السبت ١٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠٨ بتوقيت غرينتش

أدانت قوى وأحزاب وطنية سورية عاملة في الداخل السوري العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأراضي السورية، والذي شمل احتلال مناطق واسعة، وسط صمت دولي، وطالبت القوى الوطنية بضرورة إشراك جميع قوى الداخل السوري من أحزاب وقوى مجتمع مدني وشخصيات مؤثرة في أي حل سياسي يخص البلاد.

العالم-سوريا

وفي بيان مشترك، قالت الأحزاب والفصائل: "ندين بشدة العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية واحتلالها مناطق مختلفة، إلى جانب تدمير مقدرات الجيش السوري. كما نعبر عن استنكارنا لصمت المجتمع الدولي تجاه هذا العدوان الخطير الذي يشكل تهديداً داهماً."

كما دعت إلى تفعيل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بما ينسجم مع الواقع الجديد، مؤكدة أهمية إشراك قوى الداخل السوري كافة في صياغة مستقبل البلاد. وطالبت الدول العربية بالتصدي للعدوان الإسرائيلي في الجنوب السوري، مقترحة إرسال قوات عربية للمساهمة في منع الاحتلال وتثبيت وحدة الأراضي السورية.

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