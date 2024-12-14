قوى وأحزاب سورية تدين الصمت الدولي تجاه العدوان الإسرائيلي

العالم-سوريا

وفي بيان مشترك، قالت الأحزاب والفصائل: "ندين بشدة العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية واحتلالها مناطق مختلفة، إلى جانب تدمير مقدرات الجيش السوري. كما نعبر عن استنكارنا لصمت المجتمع الدولي تجاه هذا العدوان الخطير الذي يشكل تهديداً داهماً."

كما دعت إلى تفعيل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بما ينسجم مع الواقع الجديد، مؤكدة أهمية إشراك قوى الداخل السوري كافة في صياغة مستقبل البلاد. وطالبت الدول العربية بالتصدي للعدوان الإسرائيلي في الجنوب السوري، مقترحة إرسال قوات عربية للمساهمة في منع الاحتلال وتثبيت وحدة الأراضي السورية.