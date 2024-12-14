استشهاد7 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف الاحتلال لمدرسة في غزة

العالم-فلسطين

وأفادت مصادر فلسطينية بارتقاء 7 شهداء، وإصابة آخرين، بينهم نساء وأطفال، جراء قصف طائرات الاحتلال لمدرسة الماجدة وسيلة بمدينة غزة، لافتة إلى اندلاع حريق بالمدرسة جراء الاستهداف.

ولفتت المصادر ذاتها إلى تدمير فصل دراسي بشكل شبه كامل؛ جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مدرسة الماجدة وسيلة بمدينة غزة، والتي تؤوي مئات النازحين.

وأشار الدفاع المدني إلى انتشال طواقمه جثامين 7 شهداء، و 12 مصابا من مدرسة الماجدة الوسيلة المستهدفة، لافتا إلى أنه تم نقلهم إلى مستشفيي المعمداني والشفاء مدينة غزة.

وبالوقت ذاته، أصيب عدد من المواطنين؛ جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة العائلة المقدسة غرب مدينة غزة.

واستهدف الكيان الإسرائيلي 212 مركزاً للإيواء والنزوح منذ بدء الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وفقا لآخر معطيات المكتب الإعلامي الحكومي، في ذكرى مرور 430 يوما من العدوان.

ودخلت حرب الإبادة الجماعية التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزة يومها الـ 435 تواليًا، تزامنًا مع ارتكاب جرائم جديدة بحق النازحين والمدنيين في مختلف أنحاء القطاع.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، إلى 44 ألفًا و 875 شهداء، بالإضافة لـ 106 آلاف و 454 مصابًا، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023، وفقا لمعطيات وزارة الصحة، أمس الجمعة.