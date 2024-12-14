آخر مستجدات اجتماعات العقبة حول المشهد في سوريا والإحتلال

العالم – خاص بالعالم

ولفت مراسلنا إلى تأكيد الإجتماع المنعقد على 17 بنداً، كان من أهمها في أن جميع الوفود التي شاركت في هذا الاجتماع والذي كان على مستوى وزراء الخارجية العرب هي دعم الشعب السوري واحترام إختياراته، بالإضافة إلى وجود نقطة في غاية الاهمية تمثلت في إدانة ما قام به الإحتلال الاسرائيلي من توغل داخل الأراضي السورية لمسافه ما يقارب 25 الى 30 كيلو متر من المناطق مثل القنيطرة والمنطقة العازلة، وصولاً إلى جبل الشيخ.

ونوه مراسلنا إلى أنه سيكون هنالك مؤتمر صحفي يرأسه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي للإطلاع والحديث أكثرعن تفاصيل اجتماع اللجنة العربية واجتماع العقبه من أجل سوريا مشيرا إلى بدء الوفود بالوصول الى القاعة التي ستشهد هذا المؤتمر للحديث بشكل مفصل وأكبر عن اجتماع اللجنة العربية.

وكانت قد اختتمت اليوم السبت اجتماعات لجنة الاتصال الوزارية العربية التي عقدت في مدينة العقبة الأردنية بشأن التطورات في سوريا، بالدعوة لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية-سورية جامعة ترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية.

كما أدانت توغل الإحتلال الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة مع سوريا، وطالبت بانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي احتلتها، وأيضا مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وشارك في الاجتماعات أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية التي تضم الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية قطر والإمارات والبحرين، وتركيا.

وشارك أيضا في الاجتماعات دول أعضاء في المجموعة المصغرة حول سوريا: ألمانيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، والمبعوث الأممي لسوريا.

وأكد البيان الختامي للاجتماع "الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق واحترام خياراته، ودعم عملية انتقالية سلمية تمثل كل القوى السياسية والاجتماعية". كما أدان البيان "توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة وجبل الشيخ والقنيطرة وريف دمشق".

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