الحريري يعلق على سقوط حكومة بشار الأسد

العالم-لبنان

وقال الحريري، الذي أُجبر والده في عهد الوصاية السورية على التمديد للرئيس إميل لحود في بيان: “سقط الأسد. هذا هو اليوم الذي انتظرته منذ تلك الساعة السوداء” حسب تعبيره.

ووجه رئيس تيار المستقبل انتقادات حادة لحكومة الاسد، متهما اياها بالمتاجرة بفلسطين.

واعتبر ان “الثورة السورية أكبر من أن تقع بفخ نهج الأسد، وأقوى من أن تسقط بمستنقع الفتنة والفوضى، وبعيدة كل البعد عن أي شكل من أشكال التطرف” حسب زعمه.

وأشاد الحريري بقيادات المسلحين، وقال إنهم “أذهلوا العالم، وأعطوا نموذجاً لنبذ العنف والانتقام، وأظهروا وجه الثورة الحقيقي”، حسب تعبيره.