السبت ١٤ ديسمبر ٢٠٢٤
٠٣:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الحريري يعلق على سقوط حكومة بشار الأسد

الحريري يعلق على سقوط حكومة بشار الأسد
السبت ١٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٢ بتوقيت غرينتش

اعرب رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري عن ترحيبه بسقوط حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، وقال انه "اليوم الذي انتظره منذ اغتيال والده رفيق الحريري في العام 2005".

العالم-لبنان

وقال الحريري، الذي أُجبر والده في عهد الوصاية السورية على التمديد للرئيس إميل لحود في بيان: “سقط الأسد. هذا هو اليوم الذي انتظرته منذ تلك الساعة السوداء” حسب تعبيره.

ووجه رئيس تيار المستقبل انتقادات حادة لحكومة الاسد، متهما اياها بالمتاجرة بفلسطين.

واعتبر ان “الثورة السورية أكبر من أن تقع بفخ نهج الأسد، وأقوى من أن تسقط بمستنقع الفتنة والفوضى، وبعيدة كل البعد عن أي شكل من أشكال التطرف” حسب زعمه.

وأشاد الحريري بقيادات المسلحين، وقال إنهم “أذهلوا العالم، وأعطوا نموذجاً لنبذ العنف والانتقام، وأظهروا وجه الثورة الحقيقي”، حسب تعبيره.

روابط ذات صلة

تقارير هوليوودية على CNN... و i24 الصهيونية في قلب الشام!