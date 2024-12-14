بعد مصادقة البرلمان على عزله.. هذا ما قاله الرئيس الكوري الجنوبي!

العالم – خاص بالعالم

وقال رئيس البرلمان الكوري الجنوبي:"إنه يوم استثنائي هنا في سيول، كوريا الجنوبية. فقد تم عزل الرئيس. وهذه هي المحاولة الثانية لعزله منذ محاولته فرض الأحكام العرفية على البلاد. وقد صوتت أغلبية المشرعين في الجمعية الوطنية، التي تقع بجوار المكان الذي أقف فيه، لصالح عزله".

الجمعية الوطنية أقرت العزل بأغلبية مئتين وأربعة أصوات مقابل خمسة وثمانين صوتا، من خلاها سيتم تعليق صلاحيات يون الرئاسية وواجباته بعد تسليم نسخة من وثيقة العزل إليه وإلى المحكمة الدستورية، وبحسب مصادر فإن لدى المحكمة مئة وثمانين يوما لتحديد ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه كرئيس أو تعيد إليه سلطاته.

لكن الرئيس يون سوك يول خرج اليوم ليعلن عن نيته بالتنحي عن منصبه بعد عزله من قبل البرلمان، معربا عن شعوره ب'إحباط شديد'، داعيا إلى إنهاء المواجهة على حسب تعبيره.

وقال يون سوك يول رئيس كوريا الجنوبية :'أنا محبط للغاية… لكن يجب أن أتنحى'، أدعو إلى إنهاء 'سياسة الإفراط والمواجهة لصالح سياسة المداولة والتفكير".

هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الرئيس لمحاولات عزل ، إذ صدرت مذكرة عزل أولى قدمتها المعارضة في السابع من ديسمبر/كانون الأول الجاري، فشلت بسبب مغادرة معظم نواب حزبه 'سلطة الشعب' المجلس قبل التصويت، لمنع اكتمال النصاب القانوني.

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