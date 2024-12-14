كيان الاحتلال يستهدف 12 من أهم مواقع رادارات سوريا

العالم-سوريا



وقالت المصادر في حديث لوكالة "المعلومة" العراقية: إن "الكيان الصهيوني نفذ 23 غارة خلال الساعات الماضية على 12 من اهم مواقع الرادارات في سوريا في جبل قاسيون بالإضافة إلى مناطق أخرى ودمرها من خلال صواريخ ثقيلة أحدثت انفجارات كبيرة".



وأضافت المصادر: إن "جميع المواقع كانت تنتشر بها ألوية الجولاني التي انسحبت منها قبل تنفيذ الغارات بدقائق في إشارة إلى وجود تنسيق مباشر مع العدو الصهيوني".. مؤكدة أن الرادارات هي للاستخدامات المدنية من خلال دعم الملاحة الجوية ورصد أي طائرات مجهولة في الأجواء وتدميرها تعني إنتزاع القدرة على كشف أي أجسام طائرة في الأجواء الجوية بشكل عام.



وأشارت إلى أن "الكيان يقوم بعملية انتزاع قدرات سورية عن الدفاع نفسها ضد أي عدوان خارجي وسط صمت دولي مباشر".



الجدير ذكره أن كيان الاحتلال نفذ خلال الأيام الماضية أكثر من 350 غارة على عشرات الأهداف العسكرية والبحثية في سوريا.