قناة العالم
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سوریا
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البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
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إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
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ابوعبيدة: نحمل مجرم الحرب نتنياهو وجيشه مسؤولية هذا الحدث وحياة أسراهم
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ابوعبيدة: مجاهدونا نجحوا في انتشال أحد اسرى العدو ومصيره غير معروف
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ابوعبيدة: لدينا معلومات تثبت تعمد العدو قصف المكان لقتل الاسرى وحراسهم
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ابوعبيدة:الاحتلال قصف مكانا لبعض الأسرى وكرر قصفه للتأكد من مقتلهم
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اصابة شاب برصاص الاحتلال في قرية المغير شمال شرق رام الله بالضفة
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33 شهيدا بغارات اسرائيلية على مناطق في قطاع غزة منذ فجر اليوم
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سرايا القدس تنعى شهيدها القيادي في كتيبة جنين يزيد محمد جعايصة
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الناطق العسكري باسم كتائب القسام ابو عبيدة ينشر تغريدات مهمة بعد قليل
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مصادر طبية:33 شهيدا بغارات اسرائيلية على مناطق بقطاع غزة منذ فجر السبت
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مصر تؤكد رفضها الكامل لتوغل "إسرائيل" داخل المنطقة العازلة مع سوريا