الجولاني: لسنا بصدد الخوض في صراع مع "إسرائيل"

العالم-سوريا

وعلق الجولاني على التواجد الروسي في سوريا وموقف الإدارة الجديدة منه، قائلاً: "كان بإمكاننا ضرب القواعد الروسية في سوريا لكننا أعطينا الروس فرصة لإعادة النظر في علاقتهم مع الشعب السوري".

وأكد الجولاني تواصل إدارته مع سفارات غربية، لافتاً إلى أنه "نجري نقاشاً مع بريطانيا لإعادة تمثيلها في دمشق".

وتأتي هه التصريحات في وقت يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على سوريا، جواً وبراً، بحيث شن عدة غارات خلال الساعات الماضية، بالتوازي مع مواصلته التوغل في جنوبي البلاد، في اتجاه العاصمة دمشق.

وكان قد تحدث الإعلام الإسرائيلي عن إلقاء كيان الاحتلال 1800 قنبلة على أكثر من 500 هدف في سوريا خلال ساعاتٍ معدودة.

وأضاف أن كيان الاحتلال دمر الآن الدفاع الجوي لسوريا. وتابع أن هذا يعني أن "إسرائيل" يمكنها "استخدام المجال الجوي السوري بفائق الحرية وتحويل سوريا إلى منصة قفز لشن هجمات ضد إيران"، على حد قوله.