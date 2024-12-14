قناة العالم
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طوفان الأقصى
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
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الشيخ قاسم: نتمنى ان يعتبر الحكم الجديد بسورية اسرائيل عدوا ولايطبع معها
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الشيخ قاسم:سنعمل قراءة بعد تطورات المنطقة ونأمل ان تكون النتائج ايجابية
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مصادر عبرية: التوصل لصفقة تبادل الاسرى خلال شهر ليس امرا صعب المنال
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جيش الاحتلال: رصدنا اطلاق صاروخ من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف
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الشيخ قاسم: دعمنا سورية لانها كانت في الموقع المعادي لـ"اسرائيل"
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الشيخ قاسم:لانعتقد ان احداث سورية ستؤثر على لبنان ونأمل ان تخرج مستقرة
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الشيخ قاسم:نتمنى ان تعتبر الجهة الحاكمة الجديدة بسورية أن "اسرائيل" عدو
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الشيخ قاسم:الوضع العام بالمنطقة ضاغط واميركا واسرائيل تتحكمان بمساراتها
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الشيخ قاسم: المقاومة مرنة وعليها ان تتكيف مع الظروف لتقوية قدراتها
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الشيخ قاسم: خسر حزب الله بهذه المرحلة طريق الامداد العسكري عبر سوريا