إحتلال الأراضي السورية هل سيوفر فعلا الأمن للإسرائيليين؟

العالم – العين الإسرائيلية

يستمر الإعلام العبري بعمليات تدمير القدرات العسكرية للجيش السوري عبر الغارات الجوية الإسرائيلية المتواصلة وتبرير احتلال المزيد من الأراضي السورية انطلاقا من المنطقة العازلة في الجولان السوري المحتل، حيث رأى خبراء أمنيون صهاينة أن هذا سيوفر الأمن للكيان الإسرائيلي وهو يأتي بدعم أميركي كامل كما أعلن جيك سوليوان خلال زيارته لتل أبيب.

جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر بقضم المزيد من الأراضي السورية بتدمير القدرات العسكرية للجيش، والمبرر بحسب مسؤول سابقة في جهاز الأمن القومي الصيوني هو توفير الأمن الإسرائيلي.. فهل هذا فعلا ما سيوفر الأمن للإسرائيليين؟

ويرد المتابع للشان الإسرائيلي أ.فارس أحمد على هذا السؤال بالقول: بالنسبة إلى العقلية الإسرائيلية هذا الطرح أبعد ما يكون، فهم يبحثون عن شيئان مختلفان، عن الأمن القومي الإسرائيلي كما يدعون وأيضا التوسع الطبيعي لما يسمى مشروع إسرائيل الكبرى.. هذا ما يريده الإسرائيلي وما يعرفه أيضا البيت الأبيض، هناك يعني تنسيق على مستوى البيت الأبيض وبين حكومة نتنياهو حول الدخول من عدمه إلى الأراضي السورية.

وأضاف: بالمناسبة هذه الخطة مطروحة حتى قبل سقوط النظام في سوريا، والإتيان بنظام جديد أو هيئة جديدة إلى آخره.. الخطة كانت موضوعة ولكن كان هناك انتظار للوقت المناسب لخلق المنطقة العازلة، وبالتالي هو مشروع متكامل في المنطقة ليس فقط في سوريا.. نتكلم عن ثلاث مناطق عازلة قالها الإعلام العبري صراحة.. وقالها المتحدث باسم الحكومة الصهيونية بأنة للمرة الأولى منذ أعوام طويلة يحصل على ثلاث مناطق عازلة في جنوب لبنان وفي شمال غزة والآن في جبهة الجولان اتجاه القنيطرة.

وبشأن زيارة سوليوان إلى تل أبيب وإعلان دعمه الكامل لاحتلال الأراضي السورية وتحديدا المنطقة العازلة في الجولان قال: هذا الموقف الأميركي الأميركية يأتي في سياق ما طرح سابقا وعاد طرحه في الشرق الأوسط الجديد، فهناك سياسة جديدة.. يجب أن يكون في المنطقة شرق أوسط جديد على المقاسات الأميركية وأيضا بما يتناسب مع وضع الكيان الإسرائيلي في المنطقة لاسيما أنه خلال السنوات الماضية بدأنا نشهد ما يسمى بعمليات السلام أو التطبيع مع بعض الدول العربية.

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