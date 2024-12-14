جائزة فلسطين العالمية للآداب تعلي صوت الشعب الفلسطيني + فيديو

العالم – خاص بالعالم

ولمناقشة هذا الموضوع استضافت قناة العالم د.إنتصار الدنان الأستاذة الجامعية والشاعرة والصحفية، وأ.ياسر علي الشاعر والكاتب والصحفي.

وبصفتها عضو في اللجنة التحكيمية تحدثت د.إنتصار الدنان عن أهمية هذه الجائزة بالقول: هذه الجائزة هي الجائزة الثانية، وكانت الجائزة الأولى منذ عامين في بيروت، وطبعا كانت بأقل ما هي عليه اليوم من عدد المشاركين، لأنها كانت البداية، واليوم تقام النسخة الثانية في العاصمة العراقية بغداد.

ولفتت إلى أن تكمن أهمية هذه الجائزة في أنها تعلي صوت الشعب الفلسطيني، وتعلي صوت الأدب الفلسطيني، والكتاب الموجودين فيها ليسوا فقط فلسطينيين، بل هم من جنسيات متعددة عربية وغير عربية.

وشددت على أن الجائزة أعادت صياغة الأدب العربي والفلسطيني من جديد، والذي استحوذ على مجالات عديدة في الكتابة، وقالت: ما قرأت من روايات كلها كانت تصب في ما يحدث في غزة من طوفان الأقصى.

من جانبه قال أ.ياسر علي: إذا سلمنا جدلا في البداية أن الأدب الفلسطيني ليس جنسية، ولا يقتصر على الفلسطينيين، بل هو مضمون، فإن مضامين الأدب الفلسطيني من حيث المقاومة والجهاد والشهادة والتمسك بالوطن وحق العودة واللاجئين والثورة وغير ذلك.. هذه المضامين هي المضامين الفلسطينية، كل من يكتب بالمضامين الفلسطينية فهو شاعر فلسطيني، وهو يقدم أدبا فلسطينيا.

واضاف: لذلك أرى أن هذه الجائزة لا تقتصر على الفلسطينيين بل تشمل الجميع بما يقدمون من مضامين، وهنا تكمن أهمية هذه الجائزة، لأن فلسطين جددت مضامين الأدب العربي وأدخلت إليه مضامين أخرى.

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