إيران.. إنجازات نووية وتعاون بناء مع الوكالة

العالم – بانوراما

وخلال حفل إزاحة الستار عن انجاز إيراني جديد في مجال التقنيات النووية شدد إسلامي على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تراقب الأنشطة النووية الإيرانية، كما نوه إن كيان الاحتلال يحاول تشويه البرنامج النووي السلمي الإيراني لاستفزاز العالم ضده.

وحول الإنجاز النووي الجديد كشف إسلامي إلى أن هذا الإنجاز تم بجهود العلماء الإيرانيين ويعد من المكونات الرئيسية لمسرع الإلكترون التي تحتاج إليه البلاد بشكل ضروري.

وتناقش هذه الحلقة من برنامج "بانوراما" مع ضيوفها من طهران الباحث الاستراتيجي د.هادي محمدي ومن المغرب الباحث الاستراتيجي الأميركي البروفيسور كيفين باريت هذه الأسئلة:

ما هي دلالات الكشف عن الإنجاز النووي الإيراني في هذا التوقيت؟

ما الذي يقدمه الإنجاز الجديد للبرنامج النووي الإيراني خاصة وأنه يخدم الأغراض السلمية؟

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي تحدث عن تغيير في مستوى القدرة وكذلك المراقبة ما هي تفاصيل هذه التغييرات؟

تأكيد طهران على التعاون البناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هل يقابله مواقف إيجابية من قبل الوكالة الدولية نفسها؟

السيد محمد إسلامي تحدث كذلك عن محاولات الكيان الإسرائيلي استفزاز العالم ضد إيران.. كيف تتعامل طهران مع هذه الاستفزازات؟

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