قناة العالم
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طوفان الأقصى
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
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مصادر عبرية: نتنياهو يعتزم عقد صفقة تبادل وصورة النصر له عودة المختطفين
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انتشال شهيد ومصاب بالقرب من مدرسة العقاد بخربة العدس شمال شرق رفج
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كتيبة جنين: على السلطة ان تبادر لحل الازمة الحالية بسحب عناصرها من جنين
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كتيبة جنين: عنجهية السلطة واجهزتها الامنية هما من اوصلتنا الى هذه النقطة
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كتيبة جنين: هل سيادة القانون تعني اسقاط عدد من الشهداء من شعبنا اليوم
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كتيبة جنين: من أعدموا الشاب ربحي بدم بارد هم الخارجون عن القانون
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كتيبة جنين: نقول للسلطة عن اي سيادة قانون تتحدثون وانتم تقتلون ابناء الوطن
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كتيبة جنين: نحن وجميع الفصائل نقوم بأداء فريضة الجهاد في سبيل الله
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وزير الخارجية الامريكي: نحن على اتصال مع هيئة تحرير الشام وأطراف اخرى
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حركة المجاهدين:استهداف اجهزة السلطة يتقاطع مع خطط الاحتلال ضم الضفة